双日テックイノベーション（STech I）は、さくらインターネットおよびneoAIと、エンタープライズ向けAIチャットサービス「neoAI Chat for さくらインターネット(仮称)」の開発・提供に向けた基本合意書を締結したことを発表しました。2025年内に実証・検証を進め、2026年1月に正式提供を開始する予定です。国内完結型インフラ上で、安心・安全かつ導入しやすいAIチャットサービスの実現を目指します。 双日テックイノベーショ