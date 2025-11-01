安心・安全かつ導入しやすいAIチャットサービスの実現！双日テックイノベーション・さくらインターネット・neoAI エンタープライズ向けAIチャットサービス「neoAI Chat for さくらインターネット(仮称)」

双日テックイノベーション（STech I）は、さくらインターネットおよびneoAIと、エンタープライズ向けAIチャットサービス「neoAI Chat for さくらインターネット(仮称)」の開発・提供に向けた基本合意書を締結したことを発表しました。

2025年内に実証・検証を進め、2026年1月に正式提供を開始する予定です。

国内完結型インフラ上で、安心・安全かつ導入しやすいAIチャットサービスの実現を目指します。

双日テックイノベーション・さくらインターネット・neoAI エンタープライズ向けAIチャットサービス「neoAI Chat for さくらインターネット(仮称)」

企業におけるAI活用が急速に進む中、生成AIの業務利用による情報漏洩リスクへの懸念から、国内企業では安心して使える生成AI環境への期待が高まっています。

特に金融・医療などの規制産業では、海外サーバーへのデータ送信に抵抗感が強く、国内完結型でセキュアなAI基盤の需要が拡大しています。

この課題を受け、3社は国内完結型インフラ上で安心・安全かつ導入しやすいAIチャットサービスの実現を目指し、本合意に至りました☆

3社の役割分担

本サービスの開発・提供における3社の役割分担は以下の通りです。

●双日テックイノベーション： 企業導入支援・運用サポート、関連ソリューションの提案

●さくらインターネット： 生成AI向けクラウドサービス「高火力」および、生成AI向けビジネス基盤「さくらのAI」をはじめとするネットワークインフラの提供

●neoAI： AIチャットインターフェースの設計・開発、エンタープライズ向け専用パッケージの提供

特に金融・医療・製造・官公庁など、高度な情報管理が求められる領域を中心に展開予定です。

さくらインターネット株式会社 執行役員 霜田 純 氏 コメント

生成AI向けビジネス基盤「さくらのAI」における「さくらのAIソリューション」から、国内完結型のAIチャット「neoAI Chat for さくらインターネット」を提供できることを大変嬉しく思います。

3社の連携を通じ、生成AIの利活用がより多くの企業や自治体へ広がることを期待しています。

株式会社neoAI 代表取締役 千葉 駿介 氏 コメント

neoAIは高精度RAG技術により、金融機関や航空会社など100社を超える企業へAIソリューションを提供してまいりました。

本サービスでは、国内完結型インフラ上でデータが外部学習されない完全セキュアなAI環境を実現します。

3社の強みを結集し、日本企業のDX推進に貢献します。

双日テックイノベーション株式会社 代表取締役CEO 西原 茂 氏 コメント

今回の協業は、国内企業が安心して生成AIを活用できる高セキュリティかつ信頼性の高い環境を国内から提供する、画期的な取り組みです。

STech Iは、ITインフラと企業導入支援のノウハウを通じて、AIを「安全に使える技術」として社会実装していく架け橋となることを目指します。

今後も3社の知見と技術を結集し、日本の社会や産業の現場に根ざしたAI活用モデルの確立とDX推進に貢献してまいります。

3社の知見と技術を結集し、日本企業のDX推進と国産AIエコシステムの発展に貢献する新たなAIチャットサービス。

特に高い情報管理が求められる企業にとって、安心してAIを活用できる環境の実現が期待されます！

双日テックイノベーション、さくらインターネット、neoAIによる「neoAI Chat for さくらインターネット(仮称)」開発・提供に向けた基本合意書締結の紹介でした。

