2023年に閉館した中野サンプラザや、中野ブロードウェイなど、サブカルチャーの街として知られる東京・中野に、完全予約・コース制の正統派フレンチ「sanka」が誕生した。【噂の新店】「sanka」中野といえば、日本初の商業施設として開業以来、60年近い歴史を持つサブカルチャーのサンクチュアリ「中野ブロードウェイ」がまず頭に浮かぶ。さらには、居酒屋やラーメン店などがひしめき合う横丁等々。古き良き昭和の雑多な匂いを色濃