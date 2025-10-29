アサヒグループホールディングス（ＧＨＤ）でシステム障害が発生してから２９日で１か月となった。復旧のメドは立たず、電話やファクスなどによる受注で急場をしのぐ日々が続く。主力ビールの「アサヒスーパードライ」の出荷を優先する一方、他商品の供給は停滞しており、業績への打撃が懸念される。「他社商品で代替が続けられるか心配。このままでは商品棚を埋めるのが厳しくなる」。アサヒの商品入荷が滞る埼玉県越谷市の「