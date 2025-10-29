自動車部品の製造に使う金型を下請け業者に無償で長期間保管させたのは下請法違反にあたるとして、公正取引委員会は商用車大手の三菱ふそうトラック・バスに、再発防止を求める勧告を出す方針を固めたことが分かりました。関係者によりますと、三菱ふそうは遅くとも2024年以降、下請け業者50社以上に対し、新たに発注する見込みが無いにもかかわらず、トラックやバスの部品に使われる5000個以上の金型を無償で保管させていたという