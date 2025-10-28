大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2025年10月27日(日本時間28日)MLBワールドシリーズロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズ＠ドジャー・スタジアム> ドジャースが延長18回の激闘をフリーマンのサヨナラアーチで制し、ブルージェイズとの対戦成績を2勝1敗とした。 ロサンゼルスに舞台を移して行われた第3戦に、大谷翔平投手(31)が「1番・DH」でスタメン出