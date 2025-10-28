「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２８日午後１時現在でりそなホールディングスが「買い予想数上昇」２位となっている。 りそなＨＤは続伸。ここ１４００～１５００円のゾーンでのもみ合いが続いているが、徐々に１４００円台半ばで収れんする動きにあり、上下どちらかに放れるタイミングが意識されている。日銀は今月２９～３０日に行われる金融政策決定会合で利上げを