「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２８日午後１時現在でりそなホールディングス<8308.T>が「買い予想数上昇」２位となっている。



りそなＨＤは続伸。ここ１４００～１５００円のゾーンでのもみ合いが続いているが、徐々に１４００円台半ばで収れんする動きにあり、上下どちらかに放れるタイミングが意識されている。日銀は今月２９～３０日に行われる金融政策決定会合で利上げを見送る可能性が高いとみられており、銀行セクターにとっては運用環境の改善が期待できない点でネガティブ材料となる。ただ、株価的には織り込みが進んでいる。国内でインフレ傾向が鮮明となるなか中期的に利上げの動きは不可避といえ、足の長い資金にすれば今は買い場との判断も働きやすい。



出所：MINKABU PRESS