お笑いタレント・やす子（27）が26日、自身のX（旧ツイッター）を更新。髪を切ったことを報告した。やす子は黄色のTシャツ姿に、オン眉の前髪にした新髪形を披露。「高校の同級生が美容師さんになって髪切ってくれた!!」とし「感慨深い!!」とつづった。フォロワーからは「ハリセンボンの春菜さんみたい」「すごくサッパリしてかわいい」「ジャイアンみたい」「めっちゃ可愛い」「お似合いです」「前髪がちかっぱかわいかで