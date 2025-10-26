湘南ベルマーレは10月26日、J２降格決定を受けて声明を発表した。湘南は同日、J１第35節でアビスパ福岡と敵地で対戦し、０−１で敗戦。この結果、2017年シーズン以来、９年ぶりのJ２降格が決まった。試合後、湘南はクラブ公式サイトを通じて、坂本紘司代表取締役社長と大多和亮介代表取締役副社長の連名で、ファン・サポーターへのメッセージを伝えた。 声明ではまず、日頃の支援に対する感謝を述べたうえで、「どん