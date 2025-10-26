「クラブ運営全体を徹底的に見つめ直す」９年ぶりJ２降格…湘南が今後へ向けて決意「最後の笛が鳴る瞬間まで」
湘南ベルマーレは10月26日、J２降格決定を受けて声明を発表した。
湘南は同日、J１第35節でアビスパ福岡と敵地で対戦し、０−１で敗戦。この結果、2017年シーズン以来、９年ぶりのJ２降格が決まった。
試合後、湘南はクラブ公式サイトを通じて、坂本紘司代表取締役社長と大多和亮介代表取締役副社長の連名で、ファン・サポーターへのメッセージを伝えた。
声明ではまず、日頃の支援に対する感謝を述べたうえで、「どんな時も変わらぬ情熱で応援し、スタジアムや画面越しから力強い声援を送ってくださった皆さまの想いに応えることができなかったことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
今後のクラブ運営については、「湘南ベルマーレというクラブが大切にすべきことに真摯に向き合い、クラブ運営全体を徹底的に見つめ直していきます」と表明している。
また、今シーズンの残り試合に向けては、「最後の笛が鳴る瞬間まで、全身全霊で戦い抜きます」と述べ、ファンへ「今後とも、変わらぬご支援・ご声援を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます」と呼びかけた。
また、今シーズンの残り試合に向けては、「最後の笛が鳴る瞬間まで、全身全霊で戦い抜きます」と述べ、ファンへ「今後とも、変わらぬご支援・ご声援を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます」と呼びかけた。
