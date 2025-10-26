紆余曲折を経て、ついに幸せをつかんだ園山。およそ1年半前に結婚した夫とふたりで、“ジェットコースター”な新婚生活を語り尽くす！【写真】ハワイで誕生日サプライズ！園山さんとTAKESHIさんのラブラブショット10月14日に料理研究家の園山真希絵が結婚していたことを発表した。お相手は嵐やSUPER EIGHTなどのヒット曲を手がけた音楽プロデューサーのTAKESHIで、入籍したのはおよそ1年半前とのこと。なれそめや新婚生活に