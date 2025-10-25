ダイソーをパトロール中、オフィスで使うのにぴったりなカレンダーを発見。ビジネスシーンで役立つメッセージ＆イラスト付きで、卓上に置いておけば離席中でも他の人が行動を把握しやすいです。イラストは遊び心があって、ちょっぴりシュール。そんなところも魅力です。見た人が思わずクスッと笑ってしまうこと間違いなし！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：卓上カレンダー ビジネスメッセージ付き価格：￥110（税込）販売