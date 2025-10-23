何気なく発した一言が、彼氏の恋心を一気に冷めさせてしまう原因となることも。そこで今回は、彼氏に対して絶対に口にしない方がいい「セリフ」を紹介します。「本当に私のこと好き？」など彼氏の愛情を疑うセリフ「本当に私のこと好き？」といった彼氏の愛情を疑うようなセリフは絶対に口にしない方がいいでしょう。もちろん、日頃から彼氏が言葉で愛情表現をしてくれないことに不満を覚えることはあるでしょうが、ほとんどの男性