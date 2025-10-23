高卒2年目、徳島IS・篠崎国忠投手タマスタ筑後で無四球、無失点「いけた！」昨秋まで所属選手が12年連続でドラフト指名をされている四国アイランドリーグPlus・徳島インディゴソックスでは、今年も10選手に調査書が届いた。さらに高卒2年目の篠崎国忠（しのざき・くにただ）投手には、MLBのスカウトも視察に訪れている。持ち味は、身長193センチから放つ、三振を奪えるストレート。球速は今年の同球団投手陣で最も速い157キロ