小島瑠璃子（31）が10月12日、自身のインスタグラムで活動再開を発表。【写真】黒のタンクトップを着て笑みを見せる金髪姿の小島瑠璃子。直近の充実したSNS投稿〈最終的に個人で活動していくことにいたしました〉とし、個人事務所を設立したことも併せて報告した。小島は2023年に中国への留学を理由に活動を休止、事務所も退社した。同年3月に実業家の男性と結婚し、2025年1月には第一子を出産したが、翌月に夫が急逝。「しばら