◇ナ・リーグドジャース−フィリーズ（2026年5月29日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が29日（日本時間30日）、本拠でのフィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席も中前打を放ち、5試合ぶりにマルチ安打をマークした。4点リードで迎えた5回2死の第3打席は相手先発・ウィーラーに対しファウルで粘り、フルカウントからの8球目、外角カーブに上手くバットを合わせ中前に運んだ。初回の第1打席は相手先