34年ぶりとなる英国ロンドン公演が行われた大相撲の34年ぶりとなる英国ロンドン公演が、ロイヤル・アルバート・ホールで5日間にわたり開催された。会場を熱狂に包んだ力士たちも帰国。ヒースロー空港で目撃された一山本（放駒）のお茶目な姿が話題になっていた。着物姿の力士たちが英国を発った。34年ぶりのロンドン公演を終え、ヒースロー空港から帰国。リラックスした様子でカメラに手を挙げている。そんな中、一山本はキ