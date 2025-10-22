【パリ共同】パリ検察は21日、パリの国立自然史博物館から推定150万ユーロ（約2億6千万円）相当の金塊を盗んだとして、中国出身の女（24）を同日までに拘束し、組織的窃盗の容疑で本格捜査を始めたと発表した。共犯者の有無を調べている。検察によると、9月16日に展示室から金塊が消えていることに清掃員が気づいた。1833年にロシア皇帝ニコライ1世が博物館に寄贈したものなど計約6キロの金塊がなくなっていた。現場付近でのこ