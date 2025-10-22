トランプ大統領は、ガザでの戦闘を停戦に持ち込んだのに続いて、ウクライナ戦争を終わらせる努力を続けている。8月15日には、アラスカでプーチン大統領と首脳会談を行ったが、ウクライナのゼレンスキー大統領の主張とロシアの要求の妥協を図るのは困難を極めている。そのような中で、近いうちにハンガリーで米露首脳会談を行うことが検討されている。トランプは、悲願のノーベル平和賞受賞を実現できるのか。プーチンの領土割譲要