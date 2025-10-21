秋の楽しみといえば、やっぱり新米。炊きたての香りやつややかな粒を目の前にすると、食欲が一気にわいてきます。今年も全国各地から自慢のお米が続々と登場。今回は、五ツ星お米マイスター・西島豊造さんが厳選した、2025年に食べたいおすすめ銘柄を8つご紹介します！ぜひお米選びの参考にしてくださいね♪今年の新米のおすすめ銘柄や特徴とは？品種改良を重ね、おいしいお米は増えている！料理に合わせてお米の品種を替える