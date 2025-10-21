株式会社CELLORBは21日、eスポーツチーム「VARREL」に所属するストリーマー「布団ちゃん」との所属契約を同日付で解除したと発表した。【画像】布団ちゃん、Xで謝罪（全文）VARRELの公式サイトに「VARREL所属ストリーマー『布団ちゃん』契約解除のご報告」を掲載し、明らかにした。「本件は、当社と『布団ちゃん』との間の契約条項およびコンプライアンス方針への抵触が認められたことを受けた措置です」と説明し、「日頃よ