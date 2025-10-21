リバプールは今夏、主力級を６人獲得。移籍金の総額は４億1900万ポンドで、イギリス記録も２度塗り替えた。フロリアン・ヴィルツの１億1600万ポンドと、アレクサンデル・イサクの１億2500万ポンドだ。ただ現状、大型補強が成功したとは言い難い。ヴィルツはプレミアリーグでいまだ０ゴール０アシストで、昨季ニューカッスルで23発を叩き込んだイサクもノーゴール。前者は先発を外れる機会が増えているなか、後者もベンチスター