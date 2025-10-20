お刺し身や鍋など、高級食材フグが身近になりつつあるかもしれません。20日のランチタイムに取材班が訪ねたのは、神奈川・横浜市にある回転ずしチェーン「寿司活 ジョイナス横浜店」です。200種類以上のメニューを取りそろえており、来店した男性が食べていたのは、高級魚として知られる「フグ」です。「北海道産 真ふぐの炙り」が374円（税込み）と、お手頃に味わえます。表面をあぶってうま味が凝縮され、香ばしい風味が楽しめる