【ワシントン＝淵上隆悠】英紙フィナンシャル・タイムズ（ＦＴ）は１９日、トランプ米大統領が１７日にウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領と会談した際、プーチン露大統領が主張するウクライナ東部ドンバス地方の割譲に応じるよう迫ったと報じた。トランプ氏はゼレンスキー氏を罵倒し続けたともされ、米露首脳会談を前に、戦闘を早期終結させる条件整備を急いでいるとみられる。報道によると、プーチン氏は１６日