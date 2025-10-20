中国共産党第20期中央委員会第4回全体会議（4中全会）が20日から23日まで北京で開催される。今回の会議では、2026年から2030年までの中国経済政策の運営方針となる「第15次5カ年計画」をはじめ、空席となっている軍事委員会副主席など主要ポストの人事が主要議題だ。不動産不況で冷え込んだ内需をどう拡大するか、また米中対立構造の中で独自のサプライチェーンをどのように構築するかなどが議論される見通しだ。党の規定上、少な