女優の高橋智子さんが16日未明、交通事故のため死去したことが18日、分かった。所属事務所の「碗プロダクション」が公式サイトで発表した。39歳。北海道出身。葬儀は遺族の意向により、近親者のみで執り行われる。 【写真】在りし日の高橋智子さん皆に愛された優しい素顔 同サイトで「弊社所属の高橋智子が、2025年10月16日未明、交通事故のため急逝いたしました」と報告。「突然のことに、一同未だそのことを信じられず、