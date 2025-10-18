毎週土曜日あさ9時より、テレビ東京系6局ネット発、世界同時期放送＆配信でオンエア中の『ウルトラマンオメガ』の主題歌に加え、歴代ウルトラマンシリーズの主題歌をフルサイズでCD2枚にたっぷり収録した、『ウルトラマン テーマソング・セレクション ウルトラマンオメガ』が11月19日（水）に発売される。ウルトラマンシリーズ誕生から60年の節目を目前に放送開始となる『ウルトラマンオメガ』。ヒーローも怪獣も存在しない地球に