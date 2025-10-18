最新曲から昭和の名曲まで！ 2世代・3世代で楽しめるウルトラマン主題歌集が登場！
毎週土曜日あさ9時より、テレビ東京系6局ネット発、世界同時期放送＆配信でオンエア中の『ウルトラマンオメガ』の主題歌に加え、歴代ウルトラマンシリーズの主題歌をフルサイズでCD2枚にたっぷり収録した、『ウルトラマン テーマソング・セレクション ウルトラマンオメガ』が11月19日（水）に発売される。
ウルトラマンシリーズ誕生から60年の節目を目前に放送開始となる『ウルトラマンオメガ』。ヒーローも怪獣も存在しない地球に、突然「ソラ」から落ちてきた宇宙人。それは、赤き宇宙ブーメラン「オメガスラッガー」をシンボルに持つ、 ”究極” の名を冠したウルトラマンだ。
『ウルトラマン テーマソング・セレクション ウルトラマンオメガ』は、1966年の『ウルトラマン』から、『ウルトラマン80』までの昭和作品、1996年の『ウルトラマンティガ』以降の平成作品、そして『ウルトラマンギンガ（新ウルトラマン列伝）』から最新作『ウルトラマンオメガ』まで続くニュージェネレーション ウルトラマンシリーズと、この60年にわたるシリーズ作品を観てきたすべての世代で楽しめる充実のウルトラマン主題歌集。
ウルトラマン主題歌で歴史をたどる歌のヒストリーとなっている。
今『ウルトラマンオメガ』を観ているお子さんだけでなく、『ウルトラマンティガ』を観ていたお父さん、『ウルトラマン』を観ていたおじいさんと、3世代の夢中がこの1枚に凝縮されている。是非家族で楽しんでほしい。
また、Amazonでの購入者特典は、メガジャケ（ジャケット絵柄）となっている。
（C）円谷プロ
ウルトラマンシリーズ誕生から60年の節目を目前に放送開始となる『ウルトラマンオメガ』。ヒーローも怪獣も存在しない地球に、突然「ソラ」から落ちてきた宇宙人。それは、赤き宇宙ブーメラン「オメガスラッガー」をシンボルに持つ、 ”究極” の名を冠したウルトラマンだ。
ウルトラマン主題歌で歴史をたどる歌のヒストリーとなっている。
今『ウルトラマンオメガ』を観ているお子さんだけでなく、『ウルトラマンティガ』を観ていたお父さん、『ウルトラマン』を観ていたおじいさんと、3世代の夢中がこの1枚に凝縮されている。是非家族で楽しんでほしい。
また、Amazonでの購入者特典は、メガジャケ（ジャケット絵柄）となっている。
（C）円谷プロ