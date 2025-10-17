16日午前、千葉県松戸市の住宅で12歳の中学1年生の男子生徒が死亡しているのが見つかりました。住宅では40代の父親が一緒に倒れているのが見つかり、警察は無理心中を図った可能性があるとみて調べています。16日午前10時半すぎ、松戸市高塚新田の住宅の1階で中学1年生の中野周さん（12）が心肺停止の状態で倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。また、一緒に40代の父親が倒れていて、近くには練炭が焼かれた状