重慶市両江新区にある賽力斯集団（セレス・グループ）の「スーパーファクトリー」でラインオフを待つ新エネ車。（２０２４年６月７日撮影、重慶＝新華社記者／王全超）【新華社北京10月17日】中国製造業の付加価値額は第14次5カ年規画（2021〜25年）期間に入って以降、毎年30兆元（1元＝約21円）を上回り、全体の規模では15年連続で世界首位を保っている。各種のデータが、中国製造業の強固な実力を物語っている。