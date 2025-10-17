松本山雅FCは17日、今月26日のホーム開催となるJ3第33節カマタマーレ讃岐戦の会場がサンプロアルウィンから長野Uスタジアムに変更となったことを発表した。サンプロアルウィンは今月2日、バックスタンド側の照明用架台の鉄骨部材が落下して観客席の一部が破損していることが発見されたため使用停止になっている。8日に予定されていたJ3第31節のテゲバジャーロ宮崎戦は一部設備破損の影響で中止になっていた。そうした中、ク