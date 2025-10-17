リーグ優勝決定シリーズ第3戦米大リーグのドジャースは16日（日本時間17日）、本拠地でブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦を戦い、3-1で勝利。このシリーズ3連勝で、2年連続ワールドシリーズ（WS）進出に王手をかけた。大谷翔平投手は「1番・DH」で先発出場。初回に先頭打者三塁打を放つなど、4打数1安打、1得点で勝利に貢献した。試合後、恩師との再会を喜んだ。大谷は試合終了の90分後に自身のインスタグラムを