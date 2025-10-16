東日本大震災の発生から14年7か月。当時6歳の女の子が行方不明になりましたが、遺骨の一部が見つかり、きょう両親に渡されました。【写真で見る】「もっと子育てしたかったな」遺骨を見つめて抱きしめる母親の千弓さん東日本大震災から14年7か月行方不明の6歳女児が両親の元へ捺星さんの母親山根千弓さん（49）「手が掛かる子ではありましたけど、それでももっと子育てしたかったなっていう思いが今改めて。たった6年間ってい