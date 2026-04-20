東日本大震災の被災地で出会った“泥だらけのおじいさん”の正体が、後に思いもよらぬ人物だった…そんな体験をつづった投稿が、Xで注目を集めている。【写真】実は、土壌研究の第一人者でした投稿したのは、清水ひなたさん（@hinatashimizu）。被災地支援に入っていた当時の出来事を振り返り、印象的なエピソードを明かした。「ただの汚いおじいさん」にしか見えなかった清水さんが現地で活動していたのは、震災直後の被災地。平