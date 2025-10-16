北陸新幹線関係都市連絡協議会の会合で、あいさつする長野市の荻原健司市長（右から2人目）＝16日午後、福井県敦賀市北信越5県の44市でつくる北陸新幹線関係都市連絡協議会は16日、福井県敦賀市で会合を開き、敦賀―新大阪間の早期開業に向け、国に延伸への取り組みを加速するよう求める決議を採択した。近く提出する。会合の冒頭、協議会の荻原健司会長（長野市長）は「一日も早い大阪までの全線整備を目指していく」とあいさ