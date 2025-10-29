E8系新幹線JR東日本は、交通系ICカードのチャージ残高で新幹線自由席に乗車できる「タッチでGo！新幹線」の利用者向けキャンペーン第3弾を、2025年11月1日(土)から11月30日(日)までの1ヶ月間限定で実施します。今回は、対象を東北・秋田・山形・上越・北陸新幹線に拡大。抽選で合計1万名にJRE POINT 555ポイントがプレゼントされる大盤振る舞いの企画です。新幹線でGo！Go！Go！ ポイント大放出！1万名に555ポイント東北・秋田・山