食楽web ●北陸新幹線の延伸により、福井県・敦賀まで乗り継ぎなしに新幹線1本でアクセスできるようになりました。そこでこの冬、東京駅から新幹線に乗り込み約3時間半、終点の敦賀、さらに県庁所在地である福井市へ。そこで出会った建築と庭園、そして料理が美味しい名スポットを3軒ご紹介します。 御食国（みけつくに）という言葉をご存じでしょうか？かつて皇室や朝廷へ特別な食材を献上していた、志摩（三重県）、若狭（福