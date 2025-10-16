岐阜県の池田温泉で旅館や飲食店を運営していた企業が、破産手続きの開始決定を受けたことがわかりました。東京商工リサーチによりますと、10月3日付けで岐阜地裁大垣支部から破産開始決定を受けたのは、池田町に本社を置く「たち川」です。たち川は町からの委託を受け、「池田温泉」新館に入る旅館や飲食店などを運営していましたが、2025年7月に突然営業を停止していました。負債総額は1億9000万円にのぼり、町の