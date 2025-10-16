豪打はまた炸裂するのか。巨人のトレイ・キャベッジ外野手（２８）がチームの終戦前に米国へ戻り、ヒザの治療に専念している。来日１年目の今季は１２３試合に出場してチームトップとなる１７本塁打、５１打点をマーク。来季の去就も注目される中、帰国前には?ジャイアンツ愛?を明かしていた。デビュー戦は鮮烈だった。３月２８日のヤクルトとの開幕戦（東京ドーム）で来日１号２ランを含む猛打賞。守備や走塁などで粗削りな面