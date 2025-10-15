サッカーマネジメントシミュレーションビデオゲーム『Football Manager 26』の最新トレーラーが公開され、刷新されたユーザーインターフェース（UI）や女子サッカーの実装、戦術システムのアップデートなどといった最新情報が明らかになった。同作の対応プラットフォームは、PlayStation5、Xbox Series X|S、Nintendo Switch、PC（Steam／Epic Games Store／Windows）、Mac、Netflix、Apple Arcade。発売予定日は2025年11月5日（水