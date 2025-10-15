日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）が１５日、都内で会見を行った。スポーツ界でＳＮＳの誹謗（ひぼう）中傷が問題視される中、ＪＯＣは９月に行われた陸上世界選手権（東京）で、ＡＩを活用したモニタリングを実施。約５００件の投稿が該当し、名誉毀損（きそん）など法に触れるもの約２３０件に削除要請を出したことを発表した。登壇した太田雄貴専務理事は「削除要請は、侮辱型、差別偏見、性的中傷・セクハラ型がほとんど占