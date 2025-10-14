宮島未奈『成瀬は都（みやこ）を駆け抜ける』（新潮社）が12月1日に発売される。 【写真】『成瀬は都（みやこ）を駆け抜ける』書影を見る 2023年3月に刊行され、2024年本屋大賞、坪田譲治文学賞など数々の賞を受賞した宮島未奈のデビュー作『成瀬は天下を取りにいく』。続編『成瀬は信じた道をいく』と合わせて累計発行部数150万部を突破している。そんなベストセラーシリーズの最新刊にして完結作が本作