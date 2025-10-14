ドジャースのワールドシリーズ進出がＭＬＢポストシーズンの?最後のとりで?となっている。優勝決定シリーズはア・リーグがマリナーズとブルージェイズ、ナ・リーグがドジャースとブルワーズで争われているが、ここでドジャースがコケるようなことがあれば、ＭＬＢ中継の視聴者数が大コケする危機に瀕するという。昨季はドジャースとヤンキースの東西の人気球団による理想的な対決となり、米国で平均１５２０万人、日本で１２９