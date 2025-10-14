旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC■山に入れば正解：あけび難易度：★★☆☆☆果実だけどなく、つるも皮も食べられますあけびは、日本の里山や山野に自生するつる性植物で、アケビ科アケビ属に分類されます。春には淡紫色の花を咲かせ、秋になると楕円形の果実を実らせま