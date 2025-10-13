【専門家が徹底解説】養育費でもめる人・もめない人の違い！と題して、夫婦問題カウンセラーの岡野あつこさんが、離婚後の養育費についての疑問に答えた。「離婚したら必ず養育費がもらえるのか、払わなくてもよい場合があるのか」など、養育費の根本的な考え方と具体的なトラブル事例を解説した。 岡野さんは「離婚を考えるときに、夫婦の関係は終わっても、子供の生活は続く」と指摘し、養育費は「子供が安心して成長で