トランジットとは？トランジットとは、目的地へ向かう途中で経由地の空港に立ち寄り、24時間以内に次の便へ乗り継ぐことを指します。必ずしも同じ飛行機に再搭乗するとは限らず、同じ機材の場合もあれば、別の便に乗り換える場合もあります。給油や機材整備などで空港に立ち寄るケースも含まれますが、基本的には「短時間の経由」を意味します。国内線と国際線の違い国内線と国際線のトランジットでは、手続きが大きく異なります。