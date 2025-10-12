北朝鮮の平壌で10月10日夜、朝鮮労働党創立80周年を記念する閲兵式が盛大に行われた。金正恩総書記が演説し、「国家の主権と人民の安全を守るのは軍の絶対の使命だ」と強調、引き続き国防力の強化を進める姿勢を示した。朝鮮中央通信が伝えた。閲兵式は平壌中心部の金日成広場で開催され、党幹部や軍の高官、海外の友好国代表団が参列した。広場には陸海空軍をはじめとする各軍種部隊が整列し、新型兵器とみられる装備が次々と披露