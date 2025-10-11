［国際親善試合］日本 ２−２ パラグアイ／10月10日／パナソニックスタジアム吹田「凄まじい」と表現しても、過言ではないだろう。日本代表は10月10日、パラグアイ代表とパナソニックスタジアム吹田で親善試合を戦い、２−２のドローに終わった。１分け１敗だった９月のアメリカ遠征に続き、これで３試合未勝利となった。ただ、収穫がなかったわけではない。とりわけ鮮烈なパフォーマンスを発揮したのが、ダブルボランチの一角