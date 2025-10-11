人は誰しも後悔を抱えながら生きている。鉄人社編集部がまとめた『調査ルポこの日本の片隅で』から、50〜60代の男性に人生のなかでもっとも後悔したことを聞いた部分を再編集してお届けする――。（第1回）写真＝iStock.com／metamorworks※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／metamorworks■脱サラして蕎麦店を始めたが…「夢を追わないと後悔する」に乗っかりソバ屋を始めたこと（62歳・警備会社アルバイト）大学卒業後に